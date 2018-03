Apple komt met emoji voor mensen met een beperking

Van eenhoorns tot avocado’s, overal is wel een emoji voor. Behalve als je een lichamelijke beperking hebt.

En daarom komt Apple met een nieuwe reeks aan emoji, speciaal voor mensen die een beperking hebben.

Volgend jaar

De emoji moeten nog wel goedgekeurd worden door het Unicode Consortium, de organisatie die kijkt of de emoji wel door de beugel kunnen, maar als dat lukt, dan kunnen we vanaf begin volgend jaar ook emoji met een geleidehond, of bijvoorbeeld arm- en beenprotheses sturen.

“Eén op de zeven mensen wereldwijd heeft een beperking, variërend van blindheid, doofheid en lichamelijk beperkingen tot minder zichtbare aandoeningen. Er bestaan alleen nog geen emoji die dat representeren”, verklaart Apple in een toelichting.

Hulp van belangenorganisaties

“Deze nieuwe emoji vullen dat gat en kunnen ervoor zorgen dat meer mensen voelen dat ze erbij horen.” Voor het maken van de dertien emoji heeft Apple samengewerkt met een aantal belangenorganisaties voor mensen met een beperking, zo meldt het AD.

Apple heeft gekozen de emoji in te delen in de categorieën blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden, mensen met motorische stoornissen en mensen met een verborgen beperking. “Het zou onmogelijk zijn om alle beperkingen in een plaatje te kunnen opnemen”, vertelt Apple. Wie weet komen er nog andere beperkingen bij in de toekomst.

Dit is een overzicht van alle nieuwe emoji:

Apple

Bron: AD.nl. Beeld: Apple.