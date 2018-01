Met déze apps luistert je telefoon ongemerkt de hele dag mee

Het lijkt soms geen toeval te kunnen zijn: wanneer je een gesprek voert over een bepaald product, zie je dat product een paar minuten later in een advertentie online verschijnen. Dat is dan misschien echt gewoon heel toevallig, maar je telefoon luistert wel degelijk mee.

Volgens RTL Nieuws is het namelijk zo dat een groot deel van de apps die je kunt downloaden toegang heeft tot de microfoon. Daarmee kan de app dus echt de hele dag door op de achtergrond meeluisteren terwijl je niets doorhebt. Het is dus niet zo dat alle apps toegang hebben tot de microfoon, maar volgens de nieuwssites zijn dat er toch al wel snel 250. Vaak gaat het om apps voor spelletjes waar je de microfoon bij nodig hebt. Voorbeelden zijn de apps Bird Zappers, Bunny Jump en Real Bowling Strike.

Instellingen

De maker van deze technologie, Alphonso, is natuurlijk om een reactie gevraagd en zij melden dat de stem van de gebruiker niet opgenomen wordt. De apps luisteren, maar deze gegevens worden niet opgeslagen. Vind je het toch een vervelend idee? Je kunt het ook uitzetten. Door bij de instellingen op je telefoon naar ‘Privacy’ of ‘Machtigingen’ te gaan, zie je welke apps toegang hebben tot je microfoon en kun je het eventueel uitschakelen.

Bron: Cosmopolitan.com. Beeld: iStock.