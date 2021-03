April doet wat ‘ie wil: wat voor (lente)weer kunnen we verwachten?

In Matthijs gaat door, een voortvloeisel uit De wereld draait door, waren zaterdagavond een groot aantal winnaars van de Edison Pop te gast. Willeke Alberti sloot de uitzending af met het nummer Eeuwig jong dat ze zong voor Rob de Nijs.

De Nijs kreeg dit jaar zijn zesde Edison, dit keer in de categorie Nederlandstalig voor zijn afscheidsalbum ’t Is mooi geweest. Op Twitter kon zowel hij als Alberti op veel lof rekenen.

Parkinson

De zanger maakte eind 2019 bekend dat hij Parkinson heeft, en dat zijn muziekcarrière daarom niet lang meer zou duren. Maar, volgens presentator Matthijs van Nieuwkerk is hij Forever Young. Willeke Alberti vertaalde het als ‘Eeuwig jong’. Onder begeleiding van een piano zong Alberti de hertaling van het nummer (online te luisteren) als eerbetoon aan Rob de Nijs. Zachtjes zien we hem met haar meezingen.

Voor het optreden werd er nog een keer teruggekeken op het optreden van De Nijs met Niets voor het laatst in de slotweek van ‘De wereld draait door‘.

Wat een ontzettende held is Rob de Nijs toch, met een ongekend mooi oeuvre. Meer dan terecht, deze Edison! 🙌🏻 #matthijsgaatdoor pic.twitter.com/ocN3nazyxd — Linda (@Lintweetsagogo) March 27, 2021

Mooi hoe alle artiesten vol bewondering kijken naar #robdenijs Ontroerend #matthijsgaatdoor — Fred IJpma (@FredIJpma) March 27, 2021

Wat blijft het toch jammer dat een stem soms 21 blijft, maar een lichaam langzaam ouder wordt…. #robdenijs #matthijsgaatdoor pic.twitter.com/hYUBejFnNp — Jacco Schilder (@JaccoSchilder) March 27, 2021

De 78-jarige zanger had niet verwacht dat hij zou winnen en gaat ervan uit dat het ook de laatste keer is dat hij de prestigieuze muziekprijs krijgt. Mede daarom vond De Nijs, die Emma Heesters en Miss Montreal achter zich laat, het deze keer extra bijzonder.

“Het is mijn zesde Edison en het is wel mijn leukste”, zegt de zanger tegen het ANP. “Ik had nooit meer gedacht dat ik er nog een zou winnen. Toen ik mijn eerste won in 1964 dacht ik ook dat het mijn laatste zou zijn, maar het is wel heel bijzonder dat je wint met een plaat die midden in coronatijd is gemaakt. Ik denk ook niet dat het me nog een keer gaat overkomen. Ik heb zo ongeveer elke tien jaar gewonnen, ik kan me niet voorstellen dat het op mijn 88e nog gaat gebeuren.”

