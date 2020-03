Dat wordt swingen op de Libelle Zomerweek met déze artiest

Heb je al zin in de Libelle Zomerweek? Mooi, want wij kunnen ook niet meer wachten na de bekendmaking van de eerste artiest die zal optreden tijdens dit spektakel. Dat wordt gegarandeerd swingen!

We hebben het over niemand minder dan Rolf Sanchez.

X-factor

Un, dos, très: swingen maar met Rolf Sanchez. De zanger deed eerder mee aan X-factor en stond op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Top 100 Latin American. Verder is hij bekend van zijn hit Pa Olvidarte, dat hij samen met Emma Heesters zong in Beste zangers.

Wat kunnen we verwachten van Sanchez op de Libelle Zomerweek? Heerlijke latin-muziek. Hij scoorde meerdere hits in Midden- en Latijns-Amerika en zijn eerste eigen show in AFAS is volledig uitverkocht. Dat beloofd veel goeds!

