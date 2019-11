Assistente van Queen Elizabeth onthult dé tip om je sieraden schoon te maken

De sieraden van Queen Elizabeth zien er altijd stralend en blinkend uit. Hoe oud ze ook zijn. Hoe houdt ze haar juwelen toch zo mooi?

Angela Kelly, de persoonlijke assistente én kleedster van de Britse koningin, onthult dé tip die wordt toegepast op Buckingham Palace.

Gin

In haar boek The other side of the coin: the queen, the dresser and the wardrobe, zweert Angela bij gin. Een druppeltje van die drank, zou de kronen, broches en kettingen van de Queen zo prachtig houden. “Een beetje gin en water laten de diamanten extra sprankelen. Maar vertel het niet aan de juwelier!”

Of wodka

Deze schoonmaaktip voor je sieraden, bestaat al wel een poosje. Maar de pracht en praal van Elizabeth is het bewijs dat die ook echt werkt. Zonde van de gin? Afhankelijk van je sieraad, heb je aan één druppeltje op een wattenschijf vast wel genoeg. Wrijf daarmee over je sieraad of ander zilverwaar. Je kunt het er ook eventjes in laten weken, als je het niet zonde van de drank vindt. Het hoge alcoholpercentage, zou bacteriën en viezigheid moeten oplossen. Je kunt hetzelfde trucje met wodka doen.

Dit zijn de meest dierbare sieraden van koningin Máxima:

Bron: Metro UK. Beeld: Getty