Astrologie liefhebbers opgelet: in 2020 staan ons 13 volle manen te wachten

Astrologie liefhebbers kunnen net als vorig jaar hun hart ophalen in 2020. We kunnen helaas geen zonsverduistering á la 2019 verwachten, maar wél een blauwe maan.

En dat is nog niet alles. Astrologen zien namelijk voor 2020 2 supermanen en 13 volle manen, incluis blauwe maan.

Opfrisles

Waarschijnlijk overbodige info, maar even voor de duidelijkheid: de maan is altijd even groot, maar het verschilt wat we vanaf de aardbol zien. Bij de ‘nieuwe maan’ staat deze precies tussen de aarde en de zon, waardoor alleen de schaduwkant te zien is. Een volle maan is (ten opzichte van de zon) aan de andere kant van de aarde.

Supermanen

Goed, die volle maan dus, die staat ook eens in de zo veel tijd een stukje dichter bij de aarde waardoor -ie nóg groter lijkt. Een prachtig gezicht volgens velen. Sta je er nooit zo bij stil? Kijk dan 9 maart maar eens uit je raam want dan is de eerste van het jaar te zien. De tweede verschijnt niet lang erna, op 7 april. De supermaan van april zal de grootste van de 2 zijn.

Once in a blue moon

Maar in oktober wordt het pas echt leuk. Deze maand heeft namelijk niet 1 volle maan, maar 2! Dat betekent dat de tweede maan van de maand een blauwe maan is. Kenners zullen het misschien al weten, maar helaas moeten we je teleurstellen met het nieuws dat deze maan niet écht blauw is. Het is gewoon de benaming voor de tweede volle maan van de maand. De reden waarom het zo heet komt wellicht van de Engelse uitdrukking ‘once in a blue moon’, wat de uitdrukking is voor iets wat zelden gebeurt (in dit geval 1 keer in de 2,71 jaar – ja, dat valt dus wel mee hoe zeldzaam).

De blauwe maan van 2020

Maar toch is de blauwe maan van 2020 wel een béétje bijzonder, want deze valt op 31 oktober. En wat is er nog meer op 31 oktober? Juist, Halloween. AccuWeather-meteoroloog Brian Lada vertelt aan Prevention: “Na de blauwe maan op 31 oktober 2020 moeten trick-or-treaters wachten tot 2039 om de volgende blauwe maan op Halloween te zien.”

Noteer onderstaande datums maar vast in je agenda om deze activiteiten te doen tijdens volle maan:

10 januari

9 februari

9 maart (supermaan)

7 april (supermaan)

7 mei

5 juni

5 juli

3 augustus

2 september

1 oktober

31 oktober

30 november

29 december

Het opladen van je edelstenen is tijdens de volle maan het uitgelezen moment. Maar waarom zou je eigenlijk edelstenen in huis halen? En welke zou je dan moeten kiezen? Libelle’s spiritueel vlogger Manon vertelt het je in deze video:

Bron: Prevention. Beeld: iStock