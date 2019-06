Waarom je je auto niet moet voltanken bij temperaturen boven de 30℃

Niet alleen moet je met deze zomerse temperaturen letten op je gezondheid en die van bijvoorbeeld je huisdieren, ook je auto kan last ondervinden van deze hitte. Zo kun je je auto beter niet tot het randje voltanken.

Dat meldt de Duitse automobielvereniging Kraftfahrer-Schutz.

Advertentie

Lekken

De reden? Door de extreme hitte kan benzine en diesel tot wel 2% uitzetten. Dit houdt in dat een tank van 50 liter zou uitzetten met een volle liter. Hierdoor kan benzine of diesel lekken. Bijvoorbeeld door de tankopening of de brandstof-ontluchting. Stop daarom meteen met tanken wanneer het tankpistool afslaat. Daarnaast is het ook beter om niet te tanken als je daarna geen lange afstand meer af hoeft te leggen.

Risico’s

Gaat de benzine of diesel toch lekken? Dit kan de lak van de auto en de bodembescherming aantasten. Wanneer het op het uitlaatsysteem terechtkomt, kan er zelfs brand ontstaan. Daarnaast is het natuurlijk slecht voor het milieu.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: iStock