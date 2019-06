Ga je dit jaar met de auto op vakantie? Dít zijn de drukste vertrekdagen

De route is gecheckt, de broodjes zijn gesmeerd en de kofferbak van je auto kan nog maar net dicht: op naar de zon! Om de ergste files te vermijden, is het naast de route ook handig om de vertrekdata te checken.

Een file is vaak onvermijdelijk, maar op de volgende data wordt het volgens de ANWB pas écht druk op de weg.

Advertentie

België

Ligt België op jullie route? Zaterdag 13 juli wordt waarschijnlijk de allerdrukste dag dit jaar in België. Andere drukke dagen: zaterdag 6 juli, het hele weekend van 19 juli. Ook in augustus worden een paar drukke dagen verwacht: zaterdag 3, zaterdag 10, donderdag 15, zaterdag 17, zondag 18 en zaterdag 24 augustus vertrekken veel Belgen richting hun vakantieadres.

Frankrijk

Eigenlijk zijn de wegen in Frankrijk alle zaterdagen in juli en augustus druk, maar de ‘zeer druk’ worden de zaterdagen 13, 20 en 27 juli. In augustus geldt dit voor 17e en de 24e. Dan heb je ook nog de ‘topdrukte’, en daar wil je niet tussen rijden: de zaterdagen 3 en 10 augustus zijn de zogenoemde zwarte dagen.

Duitsland

De drukste dagen in Duitsland worden zaterdag 13, vrijdag 26 en zaterdag 27 juli. Ook het hele eerste weekend van augustus zullen veel Duitsers de auto pakken om op vakantie te gaan. Iets minder druk, maar nog steeds vrij druk zullen het eerste weekend van juli, vrijdag 12, vrijdag 19, zondag 21 en zondag 28 juli worden. In augustus geldt dit voor het hele weekend van de 9e, woensdag 14, het hele weekend van de 16e, zaterdag 24 en zaterdag 31 augustus.

Italië

Is het land van de pizza’s en pasta’s jullie eindpunt? Hou er rekening mee dat zaterdag 27 juli, zaterdag 3 en zaterdag 10 augustus de zwarte dagen zijn en er dus eindeloze files worden verwacht. Ook pakken Italianen waarschijnlijk massaal de auto op zaterdag 20, vrijdag 26, zondag 28 juli, vrijdag 2, zondag 4, vrijdag 9, zaterdag 11, donderdag 15, zaterdag 17, zaterdag 24 en zaterdag 31 augustus. Deze data zullen wel minder druk zijn dan de zwarte dagen.

Spanje

Spanje heeft gelukkig geen zwarte dagen, maar wel een aantal dagen dat het ‘zeer druk’ wordt. Daar wil je met je auto niet de snelwegen op op zaterdag 27 juli, zaterdag 3 en zaterdag 10 augustus. Iets minder druk, maar nog steeds vrij druk worden zaterdag 6, zaterdag 13, zaterdag 20 juli en de zaterdagen 17, 24 en 31 augustus.

Het beste kun je dus doordeweeks vertrekken als je over de Route de Soleil rijdt. Ook ’s nachts vertrekken kan voordelig uitpakken qua drukte.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bron: ANWB. Beeld: iStock