Met de auto naar Frankrijk? Dít zijn de nieuwe verkeersregels

De zomervakantie staat weer voor de deur! Ga jij met de auto richting het altijd fijne Frankrijk? Er zijn een aantal dingen veranderd wat betreft het verkeer.

Ga goed voorbereid op pad en lees eerst even deze verkeersregels. Wij zetten de nieuwe maximumsnelheden, toltarieven én milieuzones voor je op een rijtje. Kom je tenminste niet voor verrassingen te staan. Handig!

Maximumsnelheid

Wie met de auto door Frankrijk rijdt, is gewaarschuwd: vanaf 1 juli gaat de maximumsnelheid namelijk omlaag. Op wegen met één rijstrook (in elke richting) mag je vanaf dan nog maar 80 kilometer per uur rijden. Op dit moment is dat nog 90 kilometer per uur. Op wegen met in totaal vier rijstroken blijft de maximumsnelheid wél 90 kilometer per uur. En nee, er komt geen ‘overgangsperiode’. Goed opletten, want je riskeert een boete van zo’n 68 euro.

Dit zijn de overige maximumsnelheden in Frankrijk:

– Autosnelwegen: 130 kilometer per uur bij droog weer, 110 kilometer per uur bij regen

– Wegen buiten de bebouwde kom met middenberm: 110 kilometer per uur bij droog weer, 100 kilometer per uur bij regen

– Wegen buiten de bebouwde kom met twee rijstroken in elke richting: 90 kilometer per uur bij droog weer, 80 kilometer per uur bij regen

– Wegen buiten de bebouwde kom met één rijstrook in elke richting en zonder middenberm: 80 kilometer per uur

– Binnen de bebouwde kom: 50 kilometer per uur

Toltarieven

Wil je niet voor verrassingen komen te staan wat betreft het betalen van tol? Check dan voor je in de auto stapt dit handige overzicht van de ANWB. Hier ontdek je precies de verschillende toltarieven per traject.

Milieuvignet

We kennen allemaal de verplichte milieustickers- en vignetten wel. De binnenstad van Parijs kent een permanente milieuzone, in de rest van het land hangt het af van welk type auto je hebt (en de leeftijd van je auto). Je vindt hier een handig overzicht van de milieustickers. Let op: bestel zo’n milieusticker op tijd, de levertijd kan ongeveer tien werkdagen bedragen. Je wil natuurlijk zo snel mogelijk op vakantie!

Telefoongebruik

Nee, in Nederland mag het ook niet, maar in Frankrijk zijn ze nóg strenger op het gebruik van je mobiele telefoon achter het stuur. Met je telefoon in je hand bellen mag óók niet wanneer je stilstaat langs de weg. Zelfs met oortjes of handsfree bellen is uit den boze.

Dág app

Heb je een app op je telefoon die de exacte locaties van flitspalen opspoort? Verwijder die maar van je telefoon als je richting La France gaat, want dit is daar ten strengste verboden: boetes kunnen oplopen tot zo’n 1.500 euro. Gewone navigatie via je telefoon mag natuurlijk wel, als de telefoon maar in een houder geplaatst is.

Ook handig om te weten

Overdag je dimlichten aanzetten is niet verplicht, maar het wordt wel geadviseerd. In tunnels moeten ze wel verplicht aan. Op smalle bergwegen heeft stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer. En is het nodig om uit te wijken? Dan moet het voertuig dat dit het makkelijkst kan doen het initiatief nemen.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: HLN.be & ANWB.nl. Beeld: iStock

Eindelijk tijd om te lezen! De leukste boeken voor op vakantie shop je hier: