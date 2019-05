Binnenkort op autovakantie? Zó reist je viervoeter veilig mee

Ga je binnenkort op autovakantie en mag je hond gezellig mee op reis? Dan zijn er een aantal dingen die je écht niet mag vergeten voor de tocht.

Op reis gaan met je hond is natuurlijk hartstikke gezellig en nog handig ook. Je hoeft namelijk geen oppas te regelen voor het beestje. Maar vergeet niet dat er wel ánder regelwerk bij komt kijken.

Vertrouwde spullen

Ook je hond kan last hebben van een onwennig gevoel op vakantie. Het is daarom belangrijk om een aantal essentiële dingen mee te nemen die hem direct thuis doen voelen. De hondenmand of zijn favoriete speeltje, bijvoorbeeld.

Voeding

Net zoals jij soms last van je maag kunt krijgen door alle andere voeding op vakantie, kan je hond ook darm- of maagproblemen krijgen door ander eten. Neem dus voor de zekerheid het bekende voer van thuis mee, om problemen te voorkomen.

Meerdere hondenriemen

Sommige steden in het buitenland verplichten hondenbaasjes om hun hond aan een korte riem uit te laten. Vergeet deze dus niet mee te nemen. Ook een langere riem is aan te raden, bijvoorbeeld wanneer je een lange wandeling wilt maken.

Bezoekje aan de dierenarts

Voor je op vakantie gaat, is het tevens een goed plan om met je hond naar de dierenarts te gaan. Gewoon voor de zekerheid, zodat je zeker weet dat hij gezond is. Krijgt je hond medicatie? Vergeet hier dan niet voldoende voorraad van mee te nemen.

