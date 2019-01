Waarom je een avocado altijd moet wassen - zelfs als je de schil niet eet

Op brood, in een dip of door een salade: de avocado is populairder dan ooit. Eet jij ‘m ook regelmatig? Grote kans dat je de avocado niet eerst wast voor je ‘m schilt. En dat kun je beter wel doen.

Waarschijnlijk ben jij een van de velen die een avocado meteen schilt en niet eerst wast voor je ‘m ergens voor gaat gebruiken. Het klinkt ook een beetje gek, want waarom ze je ‘m wassen als je vervolgens de schil eraf haalt? Dat zit zo: volgens de Amerikaanse ‘Food and Drug Administration’ is het verstandig om een avocado eerst te wassen voor je ‘m schilt. De schil is een fijne plek voor bacteriën en deze beestjes kunnen zich (zeker wanneer je ‘m insnijdt) makkelijk verplaatsen naar de binnenkant. En dat is precies wat je niet wil. Even onder de kraan houden, is dus geen overbodige luxe.

Bron: Purewow.com. Beeld: iStock