Groene vingers? Zó kweek je je eigen avocadoboom

Wie houdt er niet van avocado? Je kunt er heerlijke mousse of wentelteefjes van maken, maar het is ook een goede combinatie op toast. Als je groen aan de slag wilt, kun je proberen zelf je avocadoboom te laten groeien. Helemaal niet moeilijk, al kost het wel wat tijd.

De avocado is eigenlijk een vrucht. De pit zorgt dat het plantje zich voort kan planten. En die pit is dan ook precies het begin van jouw eigen avocadoboom. Daarnaast heb je een glas water, 4 tandenstokers en een pot voor later nodig.

1. Haal de pit uit de avocado

Als je de pit uit de avocado haalt, zorg er dan voor dat hij niet beschadigt én dat je het groene vruchtvlees goed afspoelt met water. Anders kan dit later voor rotting zorgen en dat wil je natuurlijk niet.

2. Prikken en balanceren

Steek de 4 tandenstokers in de avocado. Doe dit op zo’n manier dat de pit boven een glas met lauwwarm water kan balanceren. Let er wel op dat de puntige kant van de pit naar boven wijst, daar moet namelijk het plantje uit gaan groeien (zoals je op onderstaande foto kunt zien). Alleen de onderkant van de pit hoeft onder water te staan. Zet je groene creatie vervolgens op een plek waar het veel zonlicht krijgt.

En dan is het wachten geblazen… Na 8 weken krijg je als het goed is de eerste wortels aan de onderkant te zien. Vergeet niet af en toe het water te verversen – het liefst om de dag.

3. Overpotten

Als je geduldig hebt gewacht, je goed hebt gezorgd voor de pit en het uit is gegroeid tot een echt plantje is het tijd om over te potten. Doe dit als de bladeren een doorsnee hebben van ongeveer 3 centimeter. Dan is het plantje als het goed is al zo’n 15 centimeter groot. Plaats de pit in een pot met potgrond met ongeveer een doorsnede van 20 centimeter, dan heeft–ie genoeg ruimte om te groeien. Zorg ervoor dat de pit ongeveer voor de helft boven de grond blijft. Geef elke dag water en dan is het wederom wachten maar weer.

4. En nog een keer overzetten

Een avocadoplant groeit uiteindelijk uit tot een avocadoboom. Hoera! Dat is wat je wilt. Nu kun je het plantje overzetten in de vaste grond. Zorg voor een mooi plekje in de zon en genoeg water. Dan duurt het ongeveer 7 (!) jaar voordat de eerste vruchtjes aan de boom komen. Tot die tijd dus maar avocado’s in de supermarkt kopen.

Het boompje is alleen niet gediend van de Nederlandse vrieskou, dus of-ie de winters hier zal overleven is nog maar de vraag. Maar proberen kun altijd.

Bron: Buitenleven Gevoel. Beeld: iStock