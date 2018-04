Avocadofans opgelet: binnenkort opent het allereerste avocado-museum ter wereld

Populairder kan bijna niet. Dan hebben we het natuurlijk over de avocado. Niet voor niets dat in juni in San Diego het allereerste avocado-museum wordt geopend.

Instagram

Het gaat om een pop-upmuseum genaamd The Cado en aangezien de avocado vooral een trend is onder millennials, hebben de makers ervoor gezorgd dat de locatie en het interieur er prachtig uitziet voor op Instagram. Zo lijkt de entree bijvoorbeeld op de schil van een avocado.

Tips

Het museum bestaat uit zestien groenkleurige containers waar de bezoekers alle informatie krijgen over de avocado. Alle aspecten van de avocado komen aan bod. Er wordt uitgelegd hoe ze groeien en hoe ze uiteindelijk op jouw bord belanden. Ook krijgen de bezoekers tips over hoe ze kunnen voelen of een avocado rijp is ja of nee. Wat natuurlijk erg handig is om te weten.

Proeven

En of dat nog niet alles is, kun je ook verschillende snacks en hapjes met dit gouden goedje proeven. Klinkt best leuk toch? Ga dan maar gauw sparen voor een tripje naar San Diego. In juni gaan de deuren van The Cado open.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Metronieuws. Beeld: iStock