Dit is hoe een avondklok er (ongeveer) uit gaat zien in Nederland

Een nieuw jaar voelt altijd een beetje als een nieuwe start. Maar eigenlijk mag je iedere maand een nieuwe start maken, namelijk bij de nieuwe maan. De nieuwe maan van 13 januari staat in het teken Steenbok. Dit is het perfecte moment om een nieuw doel te stellen.

Op woensdag 13 januari staat de maan precies tussen de aarde en de zon in. Hierdoor zie je alleen de schaduwkant. Maar dat de maan niet zichtbaar is, betekent niet dat de maan geen invloed op je heeft.

Wat een nieuwe maan precies is? Een nieuw maan geeft het begin van de maancyclus aan. Die cyclus duurt 29,5 dagen. In principe gaat de maan in fases van een nieuwe maan, waarbij-ie niet zichtbaar is, naar een volle maan en weer terug. Bij een nieuwe maan staan we dus aan het begin van een nieuwe cyclus, wat wordt gezien als het perfecte moment voor een nieuwe start.

Doelen stellen

Dit is dus een mooi moment om doelen te stellen: wat wil je deze maand bereiken of juist anders doen? Heb je wensen op het gebied van je werk, je gezin of misschien wel de liefde? Als er over twee weken volle maan is, dan is dat hét moment om te oogsten wat je gezaaid hebt. Oftewel: dan moet je gaan merken dat je wensen uit beginnen te komen.

14 januari

14 januari is daarnaast ook een bijzondere dag en dat heeft alles te maken met de planeet Uranus. De periode van Uranus retrograde is dan namelijk voorbij, de planeet loopt eindelijk weer direct. Het effect daarvan is positief: de doelen die je op de 13e stelt, kunnen juist een extra boost krijgen.

Steenbok

De nieuwe maan van 13 januari staat in Steenbok. De nieuwe maan staat namelijk altijd in het teken van het sterrenbeeld van die maand. Dat dit nu Steenbok is, heeft consequenties. Steenbok brengt orde en structuur met zich mee. Daarnaast brengt het ook verantwoordelijkheidsgevoel. Een mooi moment om zaken voor elkaar te krijgen, dus.

Valkuilen

Daarnaast brengt het ook een aantal negatieve zaken met zich mee. Je kan vanaf 13 januari heel erg het gevoel van twijfel gaan ervaren. Misschien heb je wel het idee dat je vastloopt in je leven. Daarnaast word je heel kritisch op jezelf. Kijk daarmee uit: wees niet te hard voor jezelf, daar word je juist niet gelukkig van. Doe vooral waar jij goed in bent en doe dat met plezier. En bovenal: geloof in jezelf.

Pluto

De planeet Pluto staat in conjunctie met de nieuwe maan in Steenbok én met de zon. Wat dat voor gevolgen heeft? Versterking! Pluto is een intense planeet die de nieuwe maan en alles wat het met zich meebrengt alleen maar versterkt. Ben je gemotiveerd om je doelen te bereiken? Dan geeft Pluto je nog dat extra duwtje de goede kant op.

