‘Inbrekers zullen toeslaan nu de avondklok is opgeheven’

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is begonnen aan de grootste actie ooit tegen de tijgermug en vraagt inwoners om mee te helpen. Ze vragen om op zoek te gaan naar broedplekken in je tuin en deze te verwijderen.

De tijgermug komt steeds vaker voor in Nederland. Waar er in 2018 nog maar 64 werden aangetroffen, waren dat er in 2019 al 548 en in 2020 waren het er 603. Vooral in Zuid-Limburg zouden de tijgermuggen veel voorkomen.

Plekken waar de insecten zitten

Arjan Stroo, insectenkundige bij de NVWA, legt uit waar je de beestjes kunt vinden: “Ze zitten niet in sloten of meertjes. Oppervlaktewater is uitgesloten. Ze zitten juist op plekjes waar je ze niet verwacht, bijvoorbeeld in je parasolvoet of in een putje onder de afvoer. Daar waar ze geen predatoren hebben, dus waar geen natuurlijke vijanden zijn.”