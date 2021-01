Vanaf zaterdag start de avondklok: 9 tips om je niet te vervelen

Het is officieel: de avondklok gaat komende zaterdag in en duurt van 21:00 tot 04:30 uur. Deze maatregel duurt tot minstens 9 februari. Geen idee wat je al die avonden moet doen? Wij hebben tips voor je.

Advertentie

Uitgebreid koken

Kook iedere avond lekker uitgebreid. Probeer nieuwe gerechten uit, maak alvast een uitgebreide lunch klaar voor de volgende dag of specialiseer jezelf in het maken van een bepaald gerecht. De nieuwe Libelle Lekker staat in ieder geval bomvol inspiratie.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Libelle Nederland (@libelle)

Leer een nieuwe skill

Je hebt waarschijnlijk meer tijd over, dus nu kun je eindelijk eens een nieuwe skill leren waar je voorheen niet aan toekwam. Leer een andere taal, begin een blog, volg een online cursus, ga schilderen of verdiep jezelf in fotografie.