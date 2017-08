Zien! Baasje bouwt complete slaapkamer voor zijn hond

Eigenlijk is het best logisch: je hond hoort net zo goed bij je gezin als ieder ander familielid, dus waarom zou hij niet een eigen slaapkamer krijgen?

Althans, iets in die trant moet de broer van Al Chris gedacht hebben toen hij besloot een slaapkamer te bouwen voor zijn hondje.

Compleet ingericht

En het resultaat mag er wezen. Het baasje van deze lieve bulldog bouwde een minislaapkamertje onder de trap, compleet met een hardhouten vloer, een plafonnière, een heerlijk kussen, geschilderde muren en ingelijste foto’s aan de wand. Wij smelten ervan.

My brother built his dog a separate room in his house ! pic.twitter.com/ayjaEGBzf8

De tweet van Al ging al snel viral en wat daar nog eens extra leuk aan was, is dat verschillende andere hondenbaasjes ook foto’s van de slaapkamers van hun viervoeters deelden, de een nog mooier dan de ander.

Yeah,It got me looking around at some other ideas.Check this one out.. pic.twitter.com/Tht7xm68bm

— Jay Riddle (@jasonriddlesk8s) 20 augustus 2017