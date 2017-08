Even smelten: baby-flamingo waggelt rond op blauwe laarsjes

Ach wat schattig: verzorgers van een baby-flamingo in een vogelpark in Singapore hebben speciaal voor dit beestje blauwe laarsjes gemaakt.

Het kuiken werd geboren uit een door de moeder verstoten ei en is dus vanaf zijn geboorte door mensen verzorgd.

Te hete grond

Het is voor baby-flamingo’s belangrijk om hun lange poten goed te strekken en dagelijks verschillende wandelingetjes te maken. Er is in dit geval alleen één probleem: de grond in Singapore is veel te heet voor de delicate pootjes van het flamingokuiken.

De flamingosoort waartoe het kuiken behoort komt uit Zuid-Afrika, waar de grond veel koeler en vochtiger is. Daarom bedachten de vogelverzorgers een geweldig plan: ze maakten speciaal op maat gemaakte laarsjes voor het diertje.

Nieuwe familie

De beelden van de baby-flamingo in zijn blauwe laarsjes gaan de hele wereld over en terecht: het is ook te schattig voor woorden.

Wanneer de poten van de flamingo volgroeid zijn gaan de verzorgers kijken of Squish, zoals het kuiken heet, geïntegreerd kan worden in een bestaande flamingogroep.

Bron: The Sun. Beeld: iStock.