Staan we aan de rand van een heuse babyboom? Volgens De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) is dat nog niet het geval, maar ondertussen heeft de kraamzorg het wel enorm druk.

Opeens zaten we dit voorjaar door de coronacrisis allemaal binnen. Thuiswerken, niet meer afspreken met vrienden en familie en geen vakantie of feestjes meer. En nu, ruim negen maanden na die eerste lockdown lijkt het aantal bevallingen een stuk hoger dan normaal. Dat blijkt uit een inventarisatie onder verloskundigen en ziekenhuizen, waaronder het Amphia. Daarvoor zijn de gegevens geanalyseerd van het ziekenhuis en de verloskundigepraktijken die zijn aangesloten bij de Bredase geboortezorgorganisatie Annature. Uit die cijfers blijkt ook dat het aantal thuisbevallingen is toegenomen.

Vanou Krikke van kraamzorgorganisatie De Kraamvogel vertelt aan RTL Nieuws: “Veel stelletjes zullen tijdens de eerste lockdown de tijd hebben gevonden om een gezinnetje te stichten. Het is geen enorme piek. We kunnen de situatie gelukkig aan, maar het feit dat kraamverzorgers bijvoorbeeld in quarantaine moeten, maakt het lastiger.” Wel is de piek te herleiden naar de eerste lockdown.

Meer vrijpartijen

Verschillende andere media hebben bericht dat Nederlanders meer sex hebben in coronatijd. Seksspeeltjeswebsite EasyToys deed nog een onderzoek naar ons seksleven tijdens de coronacrisis: daaruit bleek dat we nu 3,3 keer per week sex hebben ten opzichte van 2,8 keer per week vóór de uitbraak.

Pensioen

Maar niet alleen de lockdown lijkt de drukte bij de kraamzorg op te voeren: “Veel kraamverzorgers zijn 45 jaar of ouder. Daar is op zich niets mis mee, want het is ook een beroep waar je beter in wordt naarmate je meer ervaring opdoet. Maar we merken de laatste jaren dat er meer kraamverzorgers met pensioen gaan dan er jongere kraamverzorgers bijkomen”, zegt Esther van der Ark namens de Nederlandse Beroepsvereniging voor de Kraamzorg.

Of corona aan de wieg staat van deze babyboom kunnen cijfers niet hard maken, daar is meer onderzoek voor nodig. Maar opvallend is het natuurlijk wel.

Bron: RTL Nieuws, KNOV