Sinds de kinderen uit de luiers zijn, heb je misschien geen vochtige babydoekjes meer in huis. Maar je leest het goed: ook volwassenen hebben er baat bij om altijd een pak paraat te hebben. Naast het schoonmaken van de babybilletjes kun je er namelijk nog veel meer mee doen.

Je bent in ieder geval nooit te oud om babydoekjes in huis te hebben. Het zal je namelijk verbazen op hoeveel manieren je de doekjes kunt gebruiken en hoe vaak ze van pas komen.

Er zijn ontelbaar veel manieren waarop je babydoekjes kunt gebruiken. Hieronder zetten we er dertien onder elkaar. Van het verwijderen van haarverf op je gezicht tot je leren bank opfrissen: lees en leer.

1. Stoffige planten

De groene bladeren van je planten stralen weer als nooit tevoren als je het stof afneemt met een vochtig babydoekje. Een plant ademt als het ware via de bladeren, dus daarom is het des te belangrijker om het stof weg te halen.

2. Frituurpan

Bak je zelf frieten? Gebruik dan babydoekjes om het overtollige vet weg te halen voor je de frituurpan schoonmaakt. De doekjes zijn een ster in het verwijderen van vet, waardoor het schoonmaken zelf een stuk makkelijker wordt. Dit werkt trouwens ook voor de koekenpan.

3. Vingervlekken op keukenapparatuur

Word je gillend gek als je vingervlekken op je keukenapparatuur ziet? Zorg dan voor een pak babydoekjes in de buurt. Met één beweging haal je de vlekken zo weg. Ook een goede om te gebruiken voor je tablet en telefoon.

4. Leren bank

Als je leren bank wel een opfrisbeurt kan gebruiken, is zo’n vochtig babydoekje ideaal. Ga over het leer heen met het doekje om al het stof te verzamelen en om het leer weer te laten glanzen. Handig als er onverwachts bezoek langskomt en je snel de woonkamer op orde wil hebben.

5. Vlekken verwijderen

Bijna geen vlek is bestand tegen de kracht van een babydoekje. Een (wijn)vlek in je tapijt of op de bank: probeer het eerst eens hiermee weg te krijgen voor je grof geschut inzet.

6. Lichtknoppen

Op de lichtknoppen in huis vind je een hoop bacteriën en viezigheid. Neem ze tussendoor even af te met babydoekjes en ze zien er als nieuw uit. Het helpt ook tegen de verkleuring.

7. Afstandsbediening

Natuurlijk neem je de afstandsbediening af tijdens het schoonmaken, maar echt makkelijk kom je met een normaal doekje niet tussen de knoppen. Met een dun babydoekje gaat dit wel.

8. Toetsenbord

Wat sommigen nog weleens vergeten om schoon te maken, is het toetsenbord van de laptop of computer. Ook dit is een bron van bacteriën en kruimels. Met babydoekjes kom je goed tussen de toetsen, waardoor je de bacteriën en viezigheid snel kunt verwijderen.

9. Hondenhaar

De doekjes komen ook goed van pas als je een hondeneigenaar bent. Is je hond in de rui en zit alles, inclusief je stoffen bank of stoelen, onder het haar? Met een babydoekje verzamel je makkelijk en snel de haren. Zie het als een magneet voor hondenhaar.

10. Plastic speelgoed

Speelgoed is een bron van bacteriën en vuil. Fris ze op en maak ze schoon met babydoekjes. Met een paar doekjes heb je de klus zo geklaard.

11. Vieze schoenen

Na een flinke wandeling in de natuur zijn je mooie sneakers misschien wel hartstikke vies geworden. Neem de zijkanten en zool af met een vochtig doekje om ze er weer als nieuw uit te laten zien. Werkt ook erg goed voor regenlaarzen.

12. Haarverf vlekken

Deze tip verandert je leven als je voor thuiskapper speelt. Is er haarverf op je gezicht gekomen? Zorg dan dat je babydoekjes bij de hand hebt. Hiermee verwijder je gemakkelijk de vlekken.

13. Make-up op kleding

Op je witte blouse of in de kraag van je jas: als je een make-up drager bent, weet je dat het snel afgeeft op kleding. Met een babydoekje verwijder je de vlekken eenvoudig, waardoor je kleding er weer fris uitziet.

Bron: Expert home tips. Beeld: iStock