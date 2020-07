Op zoek naar een babynaam? Déze namen passen bij het sterrenbeeld

Een babynaam kiezen is altijd lastig: er is ook zoveel keuze. Maar je kunt het ook anders doen: laat het sterrenbeeld van jouw baby bepalen welke naam je kiest. Want uit een sterrenbeeld kun je behoorlijk wat informatie halen, die je mooi kunt symboliseren in een naam.

Kinderen die tussen 21 maart en 19 april geboren zijn, zijn ram. Dat houdt in dat ze zelfverzekerd en onafhankelijk zijn. Ook zouden ze competitief, doelgericht en zeer gepassioneerd in het leven staan, maar hebben ze ook verzorgende eigenschappen. Een sterke naam past daar zeker bij. Denk aan Alexander, wat ‘beschermer’ betekent. Ook Jurre of Boaz passen bij een Ram, beide namen staan voor ‘dapperheid’. Datzelfde geldt voor meisjesnamen Lotta en Eef.

Stieren worden geboren tussen 20 april en 20 mei en zijn overwegend geduldig en praktisch. Vaak hebben ze creatieve eigenschappen. Daarbij is dit een aardeteken. Dat houdt in dat stieren vaak erg down to earth zijn en sterk van mening, maar ook maakt het ze erg betrouwbaar. Een naam als Fae past daar goed bij, dit betekent namelijk ‘trouw’. Hetzelfde geldt voor Penelope of Rae. Voor een jongen is dat bij Pijke of Dijon het geval. Je kunt het sterrenbeeld ook letterlijker nemen met een naam als Tycho of Taura. Deze betekenen ‘stierenoog’ of ‘geboren onder Stier’.

Tweelingen

Als een kindje geboren wordt tussen 21 mei en 21 juni, dan is het sterrenbeeld Tweelingen. Dit teken staat voor intelligentie, ambitie en scherpzinnigheid. Tweelingen zijn vaak charmante en charismatische mensen. Een naam als Lalita, die ‘charmant’ betekent, past goed bij een meisje met het sterrenbeeld Tweelingen. Ook Quinn of Maijke zijn passende namen. Beide staan voor ‘intelligentie’. Amil staat dan weer voor ‘ambitie’. Maar ook kun je gaan voor Thomas, wat ‘tweeling’ betekent.

Kreeft

Kreeften worden geboren tussen 22 juni en 22 juli en zijn emotionele, beschermende, gevoelige en sympathieke mensen. Ze zijn erg verzorgend voor de mensen om hen heen en halen veel energie uit het klaarstaan voor anderen. Een naam zoals Anna, wat staat voor ‘lieflijk’, past hier goed bij. Ook Didi of Dores zijn toepasselijk voor de Kreeft, omdat ze beide ‘zorgzaamheid’ betekenen. Lars, Liam of Taeke passen dan weer mooi bij Kreeften omdat al deze namen de betekenis ‘beschermer’ hebben.

Leeuw

Leeuwen zijn trotse, dappere, loyale en beschermende mensen die geboren worden tussen 23 juli en 22 augustus. Als de geboortedag van jouw baby daartussen valt, is het mooi om een naam te kiezen die krachtig is, energiek en zorgzaam. Denk aan Naz of Solaine, die beide ‘trots’ betekenen. Rex of Reina staan dan weer voor ‘koning’ en ‘koningin’. Gabriël en Valerie staan dan weer voor ‘kracht’.

Maagd

Jouw kindje heeft als sterrenbeeld Maagd als hij of zij geboren wordt tussen 23 augustus en 22 september. Als dat het geval is, is het waarschijnlijk dat hij of zij bedachtzaam, hardwerkend en behulpzaam is. Maagden zijn intelligente mensen die vaak volop voor dingen gaan en nooit half werk leveren. Namen die hierbij passen zijn Amalia of Amaury, die beiden ‘hardwerkend’ betekenen. Savio en Dara betekenen dan weer ‘intelligent’. Esra en Cody zijn ook mooie opties. Deze namen symboliseren hulpvaardigheid.

Weegschaal

Weegschalen worden geboren tussen 23 september en 23 oktober en zijn sociaal en oplettend. Ze hebben een oog voor schoonheid en detail en zijn een ster in het maken van diepe connecties met anderen. Een naam als Bond past daar goed bij. Deze staat namelijk voor ‘binden’. Ook zijn Weegschalen betrouwbaar en charmant. Lele en Dylan staan voor die ‘trouw’. Grace is dan weer een naam die het ‘charme’ symboliseert. Wil je liever focussen op het oplettende karakter van een Weegschaal? Ga dan voor Cas of Jorieke. Deze namen betekenen beiden ‘alertheid’.

Schorpioen

Tussen 24 oktober en 21 november worden Schorpioenen geboren. Dit zijn krachtige, gepassioneerde en zeer charismatische mensen. Ze weten niet van ophouden als ze zich eenmaal ergens in vastbijten en zijn oneindig gemotiveerd. Daarbij halen ze hun energie uit zichzelf en hebben ze vaak geen anderen nodig om bevestiging te krijgen dat ze goed genoeg zijn. De titel zelfverzekerd is dus zeker op zijn plek. Zelia is een naam die die passie symboliseert. Ava, Gaby, Valerio, Ron, Valentin en Meindert zijn namen die symbool staan voor de ‘kracht’ die een Schorpioen in zich heeft. Een naam als Constantijn staat dan weer voor de passie en motivatie van een Schorpioen, aangezien deze naam ‘kordaat’ betekent.

Boogschutter

De vrijgevochten Boogschutter wordt geboren tussen 22 november en 21 december. Deze mensen zijn vaan optimistisch, zelfverzekerd en vrijzinnig van geest. Ze zijn gek op reizen en leren over andere culturen. Ze zijn sociaal, maar kunnen ook heel goed functioneren als ze op zichzelf aangewezen zijn. Lola, Karlijn, Karel, en Carl zijn namen die allemaal ‘vrij’ betekenen en daarom goed bij de Boogschutter passen. Jop en Jip betekenen beide ‘gastvrij’ en staan voor het open karakter van de Boogschutter ten opzichte van andere culturen.

Steenbok

Tussen 22 december en 19 januari worden Steenbokken geboren. Bij hen staat loyaliteit bovenaan. Ook zijn het vaak heel ambitieuze mensen die zeker erg koppig kunnen zijn. Dat maakt Steenbokken dan wel weer erg gedisciplineerd en vaak behalen zij de doelen die zij voor zichzelf stellen. Nicole is een naam die goed bij de Steenbok past, aangezien deze naam ‘overwinning’ betekent en staat voor het discipline en de doelgerichtheid van de Steenbok. Amy of Amil staan beiden voor ‘ambitie’. Eduard en Pim staan allebei voor ‘standvast’, wat staat voor de koppigheid van de Steenbok. Net als meisjesnamen Vila en Willemijn.

Waterman

Als jouw baby tussen 20 januari en 18 februari wordt geboren, is het een Waterman. Dit waterteken heeft als belangrijke eigenschap dat het individualistisch is. Watermannen hebben een unieke kijk op de wereld en zijn totaal ongevoelig voor groepsdruk of meningen van anderen. Het zijn vaak vrijzinnige denkers. Namen als Raeka of Tarif, die beide ‘uniek’ betekenen. Ook Charlotte, Charles, Lieneke en Zeno zijn goede namen voor een Waterman. Allemaal staan zij voor ‘vrijheid’.

Vissen

Tussen 19 februari en 20 maart worden Vissen geboren. Als jouw kindje Vissen als sterrenbeeld heeft, is de kans groot dat hij of zij erg gevoelig en empathisch tegenover anderen is. Vissen zijn vaak zachtaardige mensen die erg zorgzaam en betrouwbaar zijn. Als je voor een letterlijke naam wilt gaan, is Hina een optie. Dit betekent ‘vis’. Tender is een naam die dan weer de ‘gevoeligheid’ van Vissen symboliseert. Maar ook Midas, Tao, Lenis, Miloe, Jenn en Peach zijn opties. Allemaal betekenen zij ‘zacht’ of ‘zachtaardig’.

Beeld: iStock