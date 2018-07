Niet Susan maar Zuzan: babynamen die nét even anders zijn gespeld zijn populair

Wie tegenwoordig mee wil doen met de mode, kiest voor haar baby voor een naam die niet gewoontjes is. Althans, de spelling ervan mag niet gewoon zijn.

De trend voor babynamen is namelijk dat je een naam nét even anders spelt.

Dus niet Susan, nee. Dat is ouderwets. Zuzan is wél van deze tijd. Ook niet Tess, maar Tezz. Geen Kees, maar Cees, geen Peter maar Pjeter, geen Mike maar Mikey. Een naam wordt volgens de kenners vooral hipper door er een ‘X’, ‘Y’ of ‘Z’ aan toe te voegen en andere letters hierdoor te vervangen. De trend is in Engeland al gespot, waar kinderen plotseling niet langer Jason heten, maar Jayson.

In Nederland zien we het nu ook steeds meer. In 2017 werden er maar liefst 70 Zuzanna’s geboren en ook tientallen meisjes met de naam Lizz. Aan kop in de namen top tien blijven nog altijd Noah en Emma bovenaan staan. Die hoeven hun voornaam in ieder geval niet altijd te blijven spellen.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock