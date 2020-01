23 babynamen voor kindjes die in de lente geboren worden

Of je nu zelf een kindje krijgt, je dochter of zoon, of omdat je het stiekem gewoon heel leuk vindt om naaminspiratie op te doen: het is altijd leuk om even te turen.

Een babynaam vernoemd naar de lente is misschien wel een heel mooi idee: de lente staat natuurlijk voor een nieuw begin en de ontluikende natuur. Extra leuk als jouw aankomende junior in de lente geboren is; dan weet je zeker dat jouw kleine met een originele naam de crèche binnenkomt straks.

Meisjesnamen:

April (openen) Aurora (dageraad) Birdy (vogel) Blue/Bluebell (blauw, wilde hyacint) Cloë (jonge groene scheut) Florence, Flora, Fleur (in volle bloei) Iris (regenboog) June (jong) Lilly (lelie) Luz (licht) May (parel) Poppy (rode bloem) Sky (lucht)

Jongensnamen:

Asher (gelukkig) Eden (genot) Juniper (jong) Neo (nieuw) Owen (jonge strijder) Raphaël (genezen) Lieven (geliefd) Jules (jeugdig) Len (dappere leeuw) Floris (bloeien)

Misschien vind je het ook wel leuk om zelf een babynaam te bedenken gebaseerd op het voorjaar. Denk aan een mooie bloem. Libelle’s special Tuin&Zo is er dan niet alleen om doorheen te bladeren, maar ook om inspiratie op te doen:

Leuke namen, hè? Maar wat doe je als je partner en jij het niet eens zijn? En waar moet je allemaal op letten bij het kiezen van een naam? Libelle’s gezinsvlogger legt uit:

