Eindelijk: de naam van de babypanda van Ouwehands Dierenpark is gekozen

Ruim drie maanden geleden kwam er een babypanda ter wereld in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Het duurde even, maar de kleine heeft een naam gekregen: Fan Xing.

Dankzij een stemming is de naam tot stand gekomen. Bezoekers van de website konden namelijk hun mening geven. Zo’n 22.000 mensen wereldwijd brachten hun stem uit. Er kon gekozen worden tussen He Shun, He Kang, Dan Qing, Xing He en Fan Xing. De laatste won met ruim 27 procent. Alle namen zijn genderneutraal, omdat het geslacht van de babypanda nog onbekend is.