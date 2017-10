Babyzeehondje laat handdoek niet meer los nadat hij zijn moeder verloor

Het piepkleine zeehondje Jon lag 3 dagen moederziel alleen op een strand in het noorden van Wales, voordat hij uiteindelijk werd gevonden door de Britse dierenwelzijnsorganisatie RSPCA.

De pup was zó ernstig verzwakt en uitgehongerd, dat hij waarschijnlijk zou zijn gestorven als ze iets later waren geweest.

Asiel gebracht

“Het zeehondje werd al enkele dagen in de gaten gehouden”, aldus een woordvoerder van de RSPCA. “Toen duidelijk werd dat zijn moeder niet meer zou terugkomen, werden we gebeld.” De organisatie nam het zeehondje onder de hoede en bracht hem naar een speciaal asiel.

Stukje stof

Het zeehondje werd omgedoopt tot Jon Snow, naar het personage in de populaire serie Game of Thrones. Hij kreeg bij aankomst in het asiel een handdoekje om het weer warm te krijgen. De pup raakte echter zo gehecht aan het stukje stof, dat hij niet inmiddels meer zonder kan.

Terug in het wild

Het asiel en de RSPCA zijn ervan overtuigd dat het zeehondje er snel weer bovenop komt en dat hij over een tijdje weer in het wild kan worden losgelaten. Dat zal nog wel minstens 5 maanden duren.

