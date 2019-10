Je keukensponsje is een bron van bacteriën, maar is dat reden om het weg te gooien?

Duitse onderzoekers meldden dat ze honderden verschillende soorten bacteriën aantroffen op 1 spons. Is dat een reden om dit ‘vieze ding’ direct in de prullenbak te gooien?

Allereerst het onderzoek: in totaal werden er 28 keukensponzen onder de loep genomen. 14 daarvan waren gebruikt en afkomstig uit 14 verschillende huishoudens. Daarnaast werden 14 keukensponzen bestudeerd die nog ongebruikt in de verpakking zaten. De resultaten, die verschenen in het blad Scientific reports, waren niet al te best.

Salmonella

Honderden verschillende soorten microben op 1 spons, dus. En de dichtheid van die bacteriën bedroeg tot wel 5,4 miljard cellen per kubieke centimeter, nog meer dan aanvankelijk gedacht. Iew. De helft hiervan behoort tot risicogroep 2; dat betekent dat ze mogelijk ziektes kunnen veroorzaken bij mensen. Gelukkig waren er geen bacteriën gevonden die tot een voedselvergiftiging kunnen leiden, bijvoorbeeld salmonella of campylobacter.

In de prullenbak?

Maar gelukkig hoef je de sponsjes niet direct af te zweren. Want wist je dat er op onze handen gemiddeld meer dan een miljoen bacteriën per vierkante centimeter zitten? Dan valt zo’n spons eigenlijk best mee. En daarnaast vinden we een groot deel van de bacteriën in een spons ook gewoon terug op onze huid. Ook is een onderzoek van 14 sponsjes niet representatief voor de hele samenleving.

Niet doen

En dacht je dat het verwarmen van een keukensponsje in de magnetron het probleem oplost? Mooi niet, dit heeft geen effect volgens de onderzoekers. Integendeel, na verhitting blijven de warmteresistente bacteriën en die vermenigvuldigen zich in no time. Regelmatig vervangen is de enige, juiste oplossing voor goede hygiëne in de keuken.

3 dingen die je óók kan doen met schuursponsjes:

Bron: GoedGevoel. Beeld: iStock