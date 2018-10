Zóveel bacteriën zitten er op je smartphone (en dit doe je eraan)

We zijn bijna allemaal vergroeid met onze smartphone. Het ding gaat mee als we door huis lopen en zélfs op de wc kunnen we niet zonder onze telefoon.

Heb je er ooit over nagedacht hoeveel bacteriën zich verzamelen op je telefoonscherm? Waarschijnlijk niet, en misschien wíl je het ook wel niet weten. Komt-ie: op elke vierkante centimeter van je smartphone, zitten 2000 tot 4000 bacteriën. Het gaat vooral om huidbacteriën en bacteriën uit je mond of luchtwegen.

Bron van bacteriën

Je smartphone bevat veel meer bacteriën dan andere gebruiksvoorwerpen. Ruben Janssen, bioloog bij wetenschapsmuseum Micropia zegt hierover tegen Editie NL: “Dit komt omdat je de smartphone erg vaak vastpakt nadat je voorwerpen als een deurklink of toetsenbord hebt aangeraakt. Ook gebruik je de telefoon vaak op de wc.”

Niet ziek

Bacteriën van je wang, oor of vinger komen terecht op het schermpje. Gelukkig schijn je hier niet sneller ziek van te worden: je komt ook op andere manieren met deze bacteriën in aanraking.

Hoewel de hoeveelheid bacteriën op je telefoon enorm is, hoef je je dus geen zorgen te maken om je gezondheid. Gelukkig maar. Wél belangrijk: je telefoon regelmatig schoonmaken. Het beste doe je dat met een bacteriële spray en een doekje. Wij zochten ook alvast voor je uit hoe vaak je dat dan moet doen.

