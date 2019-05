Zin om te badderen maar geen bad in huis? Met deze oplossing kan het tóch

Het is ultiem ontspannen: met een flinke scheut badolie en een boek een uurtje badderen. Helaas zijn we niet allemaal de gelukkige eigenaar van een mooie badkuip. Gelukkig is er een makkelijke oplossing.

En daar hoef je helemaal niet diep voor in de buidel te tasten. Voor een paar tientjes scoor je nu een Bath Bucket: een soort enorme emmer waar maar liefst 200 liter water in past (en een volwassen persoon natuurlijk).

Beetje krap

Je hebt een stuk minder ruimte dan in een ‘echt’ bad, maar hé: het is wel lekker bijkomen na een lange dag. Fijne bijkomstigheid is dat dit bad een stuk minder kost dan een badkuip. Voor € 49,95 heb je een roze, wit of blauw exemplaar. Je koopt ‘m onder andere bij Vouchervandaag.

Badderen maar

Zet de bucket onder de douche, of op een mooie zomeravond op het balkon en het ontspannen kan beginnen. Toegegeven: het ziet er bést heel ontspannend uit:

Zo maak je zelf heerlijk verkwikkende badolie:

Bron: Vouchervandaag.nl. Beeld: iStock