Nieuwe badkamer? Dit zijn de badkamertrends van 2021

2020 stond in het teken van de coronacrisis. Van ziekte en verlies. Van lockdowns en thuiswerken. Veel mensen noemen 2020 dan ook het ‘slechtste jaar ooit’. Maar voor Lonneke (35) was 2020 een topjaar: zij kwam van haar migraine af.

Lonneke (35): “Sinds mijn 6e heb ik last van migraine. Minstens twee keer per week lag ik op bed met bonkende hoofdpijn en een teiltje om in over te geven. Het werd zelfs zo erg dat ik moest stoppen met lesgeven, mijn hobby vaarwel moest zeggen en mijn sociale leven op een laag pitje moest zetten. Bijna alle behandelingen heb ik geprobeerd, maar zonder resultaat Totdat ik stuitte op een nieuwe behandelmethode.”

“Migraine heeft altijd invloed op mijn leven gehad. Te veel inspanning zorgde ervoor dat ik met stekende hoofdpijn in bed belandde. Als ik een avondje uit ging, was ik dagenlang geradbraakt. Mijn hobby, zingen in een bandje, ging niet samen met mijn migraine. En toen ik na mijn studie ging werken als muziekdocente, moest ik ook concluderen dat dat te zwaar was. Vanwege mijn klachten, kon ik niet vaak naar afspraken of verjaardagen. Ik bleef bewust kinderloos. Ik miste best veel. Het is zeker niet zo dat mijn leven niet leuk was. Ik deed regelmatig leuke dingen en vond zelfs heel leuk werk, waarbij ik mijn eigen uren kon indelen. Maar toch werd ik beperkt door de migraine.”

Nieuwe behandelmethode

“Omdat migraine een hersenziekte is, kom je er niet zo makkelijk vanaf. Ik moest mijn situatie dus maar gewoon accepteren en het beste van mijn leven maken. Maar toen kreeg ik een berichtje op Facebook van een man die een nieuwe behandelmethode had ontwikkeld: de Collum-behandeling. Weer zo eentje, dacht ik. Ik had al vaak genoeg dit soort ‘nieuwe succesvolle’ behandelingen gehad, altijd zonder resultaat. Maar deze man garandeerde dat het zou werken. Zo niet? Dan kreeg ik mijn geld terug. Dat vond ik wel een heel grote belofte en dus besloot ik ervoor te gaan.”

Alles op zijn plaats

“De behandelaar merkte al gauw wat er mis was. ‘Je hebt een whiplash en een draaiing in je nekwervel’, zei hij tegen me. Ik weet dat migraine door trauma wel eens voorkomt, maar nooit was er gesproken over de oorzaak van mijn migraine. Opeens viel alles op zijn plaats. Toen ik 5 jaar oud was, ben ik namelijk heel hard van de trap gevallen. Helemaal van boven naar beneden. Het was zo’n klap dat ik me achteraf niet voor kon stellen dat ik daar zonder kleerscheuren vanaf was gekomen. En dat bleek ook niet zo te zijn, want vlak daarna begonnen mijn migraineaanvallen. Volgens de behandelaar was er wel iets aan te doen. Hij gaf me anderhalf uur lang een dieptemassage bij mijn nekwervels en schedelrand met een speciaal ontwikkeld apparaat.”

Intensieve behandeling

“De behandeling was zo intensief, dat ik er nog dagen last van had. Mijn lijf voelde alsof het was overreden. Ook kreeg ik griep, een koortslip en heel veel migraineaanvallen. De nasleep was heftig, maar het gaf me ook hoop. Ik kreeg namelijk het idee dat mijn lichaam bezig was met een soort grote opruiming na de behandeling. Ik besloot dan ook door te gaan met de behandelingen. En ik ben blij dat ik dat heb gedaan.”

Één keer migraine

“Een paar behandelingen later gebeurde namelijk het onvoorstelbare. De migraineklachten namen heel erg af. Ik markeer mijn aanvallen in mijn agenda en toen ik daar laatst in keek, kwam ik tot een schokkende ontdekking: in heel 2020 heb ik maar één echte migraineaanval gehad. Één! Waar mijn agenda wel vol mee stond, waren leuke activiteiten. Ik kan weer dagjes uit, ik kan met vriendinnen afspreken, en ik kan zelfs sporten! Daardoor ben ik ook nog eens heel veel kilo’s kwijtgeraakt. Ondanks mijn migraine heb ik altijd de positieve dingen in het leven gezien, maar dat ik nu zo pijnloos en zorgeloos door het leven kan gaan, dat is pas echt geweldig.”

Interview: Eva Breda. Beeld: Privébeeld van Lonneke.