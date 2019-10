Hoe vaak moet je de badmat eigenlijk in de wasmachine gooien?

Een lekkere dikke badmat voelt heerlijk aan je voeten na het nemen van een warme douche. Maar dan wil je natuurlijk wel dat de mat schoon en fris is als je erop stapt. Hoe vaak moet je het ding dus eigenlijk in de wasmachine gooien?

De badmat is een grote bron van bacteriën. Ja, dat lees je goed. Terwijl je met frisgewassen voetjes op de mat gaat staan, verzamel je dus eigenlijk direct weer vuil op je lichaam.

Schoonmaken

Wanneer je de badkamer van een opfrisbeurt voorziet, kan het zomaar zijn dat je de badmat niet in je schoonmaakroutine meeneemt. De tegels glimmen weer en de badkuip is weer blinkend schoon. Maar het matje leg je na het dweilen van de vloer weer gewoon op z’n plek neer. Klinkt dat herkenbaar?

Bacteriën

Dan is het aan te raden om hier verandering in te brengen. Door de combinatie van vochtige, warme lucht en de stof van de badmat, verzamelen bacteriën zich er namelijk snel. Omdat ‘ie op de grond ligt, blijft hij ook nog eens lang vochtig, wat het een nóg een nog grotere broeiplek voor bacteriën maakt.

Wassen

Je kunt hem dus het beste eens per week in de wasmachine doen. Wassen op 60 graden is hoog nodig, want zo worden alle bacteriën erin gedood. Nog een tip: gooi de mat niet in de droger. Hierdoor kan de antisliplaag loslaten, wat voor gevaarlijke glijpartijen kan zorgen.

Bron: Eigen huis en tuin. Beeld: Istock