Dít is waarom je baking soda onder in je prullenbak moet doen

Baking soda is onmisbaar in het huishouden. Je krijgt er koffie- en theeaanslag mee weg en je kunt er bloed mee uit kleren krijgen. Maar ook voor het fris houden van de prullenbak is het een handig goedje.

Het regelmatig verwisselen van een vuilniszak en het schoonmaken met een doekje is natuurlijk een must. Maar ook dan kunnen er nare luchtjes achterblijven in de prullenbak. Niet heel raar als je ziet wat we er allemaal ingooien.

Dág vieze luchtjes

Gelukkig zijn deze vieze luchtjes makkelijk te voorkomen. Als je prullenbak gemaakt is van plastic, strooi dan een klein laagje baking soda op de bodem, nog voordat je de vuilnis erin doet. Heb je een metalen prullenbak? Doe dan wat baking soda in een koffiefilter en maak hem dicht met een elastiekje. Leg het koffiefilter op de bodem van de prullenbak en doe dan de zak erin.

Bron: Kookfans. Beeld: iStock