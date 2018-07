Waarom het belangrijk is om nu een bakje met water in de tuin te zetten

De afgelopen tijd hebben we weinig regen gehad en deze zomer lijkt dan ook nu al een van de droogste zomers ooit te worden. Fijn als je op de camping staat, maar de droogte kan ook voor problemen zorgen.

Want voor de landbouw en de planten in de tuin is het wat minder prettig dat het al lang niet heeft geregend. Ook de dieren hebben last van deze droogte. Momenteel overlijden veel egels door uitdroging omdat ze geen water kunnen vinden. Ook worden veel egels overreden omdat ze op andere plekken op zoek gaan naar water.

Bakje water

Op Facebook roept een dierenopvang dan ook op om een bakje water in de tuin te zetten voor de egels zodat ze hier wat slokjes water kunnen drinken.

Bron: Facebook. Beeld: iStock.