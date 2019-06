Libelle Legt Uit: hoe ongezond is bakken in een vieze oven?

Aangekoekte en verkoolde etensresten: als je de oven lange tijd niet schoonmaakt, komen ze vanzelf. Maar hoe erg is het om op een luie zondag toch nog even je pizza te bakken in die vieze oven?

Ivonne Rietjens, hoogleraar toxicologie aan de Wageningen Universiteit, weet hier meer over te vertellen.

Aangebrand voedsel

Er zijn verschillende situaties tijdens het verwarmen van eten waarbij er schadelijke stoffen vrij kunnen komen. Zo kan er bij verhitting boven de 120 graden van bijvoorbeeld brood en aardappels acrylamide vrijkomen. Dit is volgens de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid mogelijk een kankerverwekkende stof.

Ook wanneer je je eten laat aanbranden, kunnen er giftige stoffen vrijkomen. Je hebt misschien al weleens gehoord dat je een zwartgeblakerde burger van de barbecue beter kunt laten liggen.

En als er nog aangekoekte restjes van je eten in je oven liggen, kunnen giftige stoffen ook weer vrijkomen bij verhitting. Toch denkt Rietjens dat het risico waarschijnlijk wel meevalt, maar voorkomen is natuurlijk beter dan genezen.

Bacteriën

Naast giftige stoffen, kunnen ook bacteriën en schimmels een probleem zijn, volgens expert Voedselveiligheid Wieke van der Vossen. Zo kunnen schimmels sporen vormen en verspreiden. Als je de oven opent, kunnen deze sporen zich ook via de lucht verspreiden en op andere plekken in je keuken terechtkomen.

Gelukkig zegt ook Van der Vossen dat de risico’s in de praktijk misschien wel meevallen. Wel benadrukt ze dat een schone oven bijdraagt aan een hygiënische keuken. Boen dus toch maar die oven en maak gebruik van ovenschalen en bakpapier, zodat je oven zo schoon mogelijk blijft.

Tijd voor een schoonmaakbeurt? Op deze simpele én snelle manier heb je weer een glimmende oven:

