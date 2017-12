Bij déze bakkerij koop je dit jaar de lekkerste oliebollen

Elk jaar is het weer spannend voor de bakkerijen en oliebollenkramen in Nederland. Wie krijgt de prijs voor lekkerste oliebollen van het jaar? Ook dit jaar is er weer een winnaar gekozen.

Dit jaar zijn de oliebollen van de Rotterdamse Bakkerij Klootwijk gekozen als winnaar van de AD Oliebollentest. In 2010 kreeg de bakkerij nog flinke kritiek, maar daarna zijn ze hard gaan werken om het beste oliebollenrecept te ontwikkelen. En het resultaat mag er zijn; de oliebol is de lekkerste van Nederland. De bakkerij heeft 26 filialen en bij alle filialen is het de komende dagen feest voordat het rond de jaarwisseling waarschijnlijk écht druk wordt.

Top 3

Woon je niet in de buurt van Rotterdam? Meesterbakker Voskamp uit Spijkenisse (vorig jaar de lekkerste) eindigde op de 2e plek en bakker Ivo Vliegendehond uit Wolvega de 3e plek.

Bron: AD.nl. Beeld: iStock.