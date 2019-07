Beetje Bali in eigen huis: bamboe, riet en rotan is helemaal hip

Wil je je huis een beetje opfleuren en zomers maken met wat gezellige spullen? Denk dan vooral aan bamboe en riet. Deze trend is overgewaaid uit Bali en is maar wát leuk.

Ga bijvoorbeeld los met kussens op de bank die een rotan of rieten look hebben. Of een rieten poef op de grond of rieten lampen aan het plafond. Bamboe tafeltjes doen het ook goed. En deze trend is heus niet alleen bedoeld voor buiten: binnen staat het juist ook heel leuk.

Mix

Eigenlijk kan alles: mix het met oude spullen, nieuwe spullen. Zet het in je badkamer, woonkamer of slaapkamer (of overal). En gebruik gewoon dezelfde kussens of stoeltjes voor binnen én buiten: dat scheelt ook weer voor de portemonnee.

Rotan stoel

Weet je niet waar je moet beginnen? Wij hebben de leukste rotan stoel voor je gevonden die er is: de Diah Lounge stoel van Casa. Haal je zó dat beetje Bali in huis. Zet het lekker tussen je andere meubels… Geeft gelijk een heerlijk strandgevoel, toch?

Je kunt ‘m bij Casa kopen voor 149 euro.

Bron: Casa. Beeld: iStock