NVWA waarschuwt: kwart van de ballonnen geeft kankerverwekkende stof af

Een verjaardag, een jubileum of misschien een bruiloft: we blazen allemaal weleens een ballon op. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzocht 58 ballonnen en waarschuwt voor gevaarlijke stoffen.

Uit het onderzoek van NVWA blijkt dat tientallen van de onderzochte ballonnen nitrosamines bevatten. Wanneer deze vrijkomen kunnen deze kankerverwekkende stoffen gevaarlijk zijn. Die stof krijg je niet alleen binnen wanneer je een ballon opblaast, je kunt deze stof al binnenkrijgen wanneer je een ballon aanraakt en je met je hand vervolgens weer je mond aanraakt.

Verkoop verboden

De NVWA meldt dat bij 16 van de onderzochte ballonnen de afgifte van de stof hoger was dan wettelijk mag. Daarmee is de verkoop van dit product zelfs verboden. De ballonnen hoeven niet teruggehaald te worden, zo groot is het gezondheidsrisico niet. Op de site van de autoriteit staat een overzicht van alle onderzochte producten en vind je duidelijk op een rijtje welke gevaarlijk zijn en welke niet.

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: iStock.