De kleurrijke bamboo orchid is dé plant die je deze zomer overal ziet

Net als in de mode zijn er ook in de plantenwereld trends gaande. Elk jaar duiken er nieuwe planten op om je huis en tuin mee op te leuken. Wat de populairste plant van deze zomer is? Dat is de bijzondere bamboo orchid.

Met een plant kun je jouw huis in een handomdraai persoonlijker én sfeervoller maken. Als je wel houdt van kleur maar niet van veel poespas, is de bamboo orchid de plant voor jou.

Bijzondere bamboo orchid

Misschien heb je nog nooit van de plant gehoord. Maar daar gaat vast snel verandering in komen, gezien de bamboo orchid plots overal opduikt. De plant is geliefd om haar bijzondere uiterlijk, maar ook om de gemakkelijke verzorging ervan. Met de plant kun je gemakkelijke inspelen op de huidige ‘jungletrend’ voor in huis.

Kleurexplosie

Wat deze bloem zo bijzonder maakt? Hij bloeit van onder tot boven. De oorsprong van de bamboo orchid ligt in Zuidoost-Azië. Orchideeën groeien daar op de rotsen in bergdalen, maar ook in de groene bergbossen. Sommige planten kunnen wel tot 300 bloemen dragen die allemaal tegelijk openen, wat voor een indrukwekkende kleurexplosie in de natuur zorgt.

Gezondheidsvoordelen

Maar er is meer. Want de plant zou ook allerlei bijzondere gezondheidsvoordelen met zich meebrengen. Men gelooft dat de bloem je spijsvertering kan verbeteren, waardoor je je fitter kunt gaan voelen. Ook zou de plant je stressniveau doen dalen, buikpijn en gewrichtspijn verminderen en een hoge bloedsuikerspiegel kunnen voorkomen. De plant wordt in Azië dan ook ‘onsterfelijkheidskruid’ genoemd.

Tropisch huis

De hippe kleurexplosie met gezondheidsvoordelen kun je nu dus ook op een subtiele manier in huis halen, zonder direct met verf in de weer te hoeven gaan. Plaats er een paar in verschillende kleuren in je woonkamer en je waant je direct in een tropisch oord. De plant is verkrijgbaar in verschillende kleuren: Pure White, Sweet Pink, Mystic Purple, Sparkly Champagne en Bloomin’. De bamboo orchid is gewoon te koop bij tuincentra.

