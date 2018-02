Bananenpannenkoeken vs. gewone pannenkoeken: wat is gezonder?

Een pannenkoek met spek kunnen we op zijn tijd best waarderen, maar voor ontbijt of lunch hebben we de oer-Hollandse pannenkoek ingeruild voor de bananenpannenkoek. Maar is die wel echt gezonder?

Voor een bananenpannenkoek heb je niet meer dan ei en banaan nodig. Veel kan daar dan toch niet mis mee zijn? Dat blijkt toch iets anders in elkaar te steken. Zo bevatten 4 kleine bananenpannenkoekjes als snel 479 kcal en 23 g vet, terwijl 2 grote ‘normale’ pannenkoeken slechts 380 kcal en 14 g vet bevatten.

Gezond

In deze vergelijking gaat het om bananenpannenkoekjes gemaakt van banaan, eieren en havermout die worden gebakken in olie tegenover pannenkoeken van melk, eieren en bloem die op dezelfde manier worden gebakken. Zo zie je maar dat niet alles wat gezond lijkt ook zo gezond is.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Personal Body Plan. Beeld: iStock.