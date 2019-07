Waarom het niet zo erg is als je bananenplant gele of bruine bladeren heeft

Zelfs als je je bananenplant goed verzorgt, kan het gebeuren dat je plant bruine of gele bladeren krijgt. Dit is echter geen reden tot paniek: het is namelijk heel normaal en je kunt de bladeren ook weer makkelijk ‘gezond’ krijgen.

Bruine of gele bladeren zijn namelijk geen teken van ziekte: de kans is groot dat je plant gewoon op de verkeerde plek staat.

Bruine randen aan bladeren

Heeft jouw bananenplant bruine randen bij de bladeren? Geen zorgen: de onderste bladeren van je bananenplant krijgen vrijwel altijd bruine randen. Er groeit elke week een nieuw blad aan de bovenkant uit het midden, dus het is heel normaal dat de onderste planten oud worden en uiteindelijk afsterven. Je kunt de bladeren in dit geval het beste zo’n 5 centimeter van de steel afknippen. Het restant zal hierna afsterven, waarna je het er gemakkelijk vanaf kunt trekken.

Bruine, hangende bladeren of lichtgele gloed

Zijn het niet alleen de onderste bladeren van je plant die bruin zijn, maar ook de bovenste? Dan heeft je plant waarschijnlijk te weinig licht of te weinig water. Zet ‘m in dit geval op een plek waar hij iets meer licht krijgt en let er op dat je de plant genoeg water geeft.

De bananenplant is namelijk een dorstige plant en heeft ongeveer 2 keer per week water nodig. Als het in de zomer heel warm is, kan hij elke dag wel een flinke slok water gebruiken. Als je plant een gele gloed over zijn bladeren heeft dan krijgt hij te veel licht. Zet ‘m in dit geval zo’n 1 meter van het raam af.

