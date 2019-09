Híer koop je deze week een hippe bananenplant voor een prikkie

Kan jouw interieur nu de herfst is begonnen wel een tropisch tintje gebruiken? Dan is de bananenplant de perfecte kamerplant voor jou. En het leuke: déze budgetsupermarkt verkoopt de plant nu voor een prikkie.

Vroeger hadden kamerplanten een beetje een stoffig imago, maar tegenwoordig kan geen huishouden meer zonder. Lidl verkoopt deze week een bananenplant voor maar €3,99. Koop je er een mooie, grijskleurige keramische plantenpot bij? Dan betaal je per set slechts €5,99. Een koopje!

Voldoende water

Niet zo’n fan van de bananenplant? De supermarkt verkoopt diverse andere kamerplanten, zoals de Monstera of de Yucca. De kamerplanten hebben een doorsnee van 17 centimeter en zijn ongeveer 80 centimeter hoog. Ze hebben regelmatig water nodig en groeien het beste als ze in zon en of half in de schaduw staan.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Green Bubble (@greenbubble_com) op 19 Aug 2019 om 10:10 (PDT)

Leuk hoor, zo’n bananenplant. Maar hoe verzorg je je nieuwe aanwinst nou het beste?

Bron: Lidl. Beeld: iStock, Lidl