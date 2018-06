Nu open: een bar waar je ijsjes met alcohol kunt scoren

Met deze toch bijna tropische temperaturen snakken we allemaal naar een ijsje. En naar een goede borrel, ja.

Maar waarom zou je kiezen tussen deze twee, als je het beste van twee werelden in één kunt krijgen?

In het Belgische Knokke is vanaf nu een bar geopend waar je ijsjes kunt halen waar alcohol in zit. De hele zomer kun je hier terecht voor een cocktail dat verdacht veel wegheeft van een ijsje. Wel zo verkoelend, dus. Er zijn zes vers chillende smaken te krijgen bij Boogo: de combinatie van ‘booze’ (alcohol) en gelato (ijs).

Wat je zoal kunt verwachten? Denk aan een gin-tonic sorbet met limoenijs, koffie-ijs met amaretto en een vleug gember en ijs met koekjesdeeg gemixt met een ‘Strawberry daiquiri cocktail’ en witte rum. Loopt het water je ook al in de mond? Zeker leuk om deze zomer eens uit te proberen. En ook aan de jonge ijsjes-liefhebbers is gedacht: er zijn ook alcoholvrije smaken te krijgen voor kinderen.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock