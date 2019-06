Vanavond barbecueën? Zólang kan eten buiten liggen voordat het bederft

Nu we ook eindelijk aan de temperatuur merken dat we richting de zomer gaan, wordt ook de barbecue vaker aangestoken. Maar hoe slecht is het om warm en koud eten in de zon te laten liggen tijdens zo’n barbecuefestijn?

Voedingswetenschapper Janilyn Hutchings vertelt hier meer over tegen HLN.

Bacteriën

Oud nieuws misschien, maar hoe snel iets bederft heeft alles te maken met bacteriën. Volgens Hutchings groeien bacteriën het snelst als de voedingsmiddelen tussen de 5 en 57 °C zijn. “Alles wat rijk is aan eiwitten of koolhydraten, vloeibaar of neutraal tot lichtzuur is, vormt een risico”, vertelt Hutchings. Niet alleen vlees kan dus bederven, maar ook groenten en sausjes.

Buiten liggen

Als je gaat barbecueën, kun je het vlees het beste meteen bakken en niet ongebakken in de zon laten liggen. Ook koude gerechten, zoals sausjes, salades en fruit, kun je het best gekoeld houden door middel van een koeler met wat ijs. “In het algemeen kun je voedsel maar 2 uur buiten de koelkast laten liggen voordat het slecht wordt. Vanaf dan vermenigvuldigen de bacteriën zich snel tot een onveilig niveau”, vertelt Hutchings. Staat het eten in de zon, gaat het nog veel sneller. “De hitte zorgt ervoor dat het eten sneller opwarmt en in de temperatuurgevarenzone komt. Zodra de temperaturen richting 30 °C graden stijgen, kun je ze dan ook maar maximum een uurtje laten liggen om er nog veilig van te kunnen eten.”

Bron: HLN. Beeld: iStock