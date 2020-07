Batterij van je telefoon ineens veel sneller leeg? Dit kan de oorzaak zijn

Nu we meer tijd thuis doorbrengen, scrollen we ook wat af. We proberen dat boek wel te lezen, maar eindigen uiteindelijk vaak weer in onze Facebook-tijdlijn. Toch blijkt dat niet de oorzaak te zijn van die leeglopende batterij.

Hoe meer je jouw telefoon gebruikt, hoe sneller deze natuurlijk leegloopt, maar dat is niet de reden van de vele klachten van iPhone-gebruikers die er de laatste tijd binnenkomen. Na de update van vorige maand merken veel mensen met een iPhone of iPad namelijk dat de accu veel sneller leeg is. Daarnaast wordt de buitenkant van het apparaat ook heel warm.

Op de achtergrond

Veel mensen lijken last te hebben van dit probleem en Apple zegt dit probleem in een nieuwe update die binnenkort uitkomt te hebben verholpen. Apps zouden nu op de achtergrond meer van de batterij gebruiken dan nodig is.

In de tussentijd het probleem al oplossen? Zet dan in de instellingen uit dat de apps op de achtergrond ook ververst worden (dit vind je bij instellingen onder algemeen – ververs op achtergrond) of gebruik je telefoon op de donkere modus (bij beeldscherm en helderheid kun je kiezen voor licht of donker).

Bron: AD.nl. Beeld: iStock