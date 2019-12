Waarom het slim is om je batterijen in de koelkast te bewaren

Wanneer batterijen voor een lange periode ongebruikt in de kelder liggen, kunnen ze sneller leeg zijn. Gelukkig is er een tip om dit te voorkomen.

Het enige dat je hoeft te doen is ze in de koelkast leggen.

Koel

Huh? In de koelkast? Ja, je leest het goed. Door ze in de koelkast te leggen, kun je de levensduur van je batterijen verlengen. Batterijen kunnen namelijk langzaam leeglopen wanneer je ze lang bewaart. Koele temperaturen zorgen ervoor dat de accu langer meegaat.

Droog

Maar let wel goed op. Als je ze in de koelkast legt, is het belangrijk dat er geen vocht bij kan komen. In de koelkast ontstaat er condens, waardoor de batterijen nat kunnen worden. Hierdoor kunnen ze beschadigd raken en zelfs kapot gaan. Door ze met verpakking en al in de koelkast te leggen, kun je dit voorkomen. Mocht de verpakking al open zijn, kun je ze natuurlijk ook in een afgesloten vrieszakje stoppen.

Acclimatiseren

Als je ze weer uit de koelkast haalt, is het belangrijk om de batterijen eerst te laten acclimatiseren voordat je ze uit de verpakking haalt. Oplaadbare batterijen kun je beter níet in de koelkast bewaren. Deze batterijen kunnen niet tegen de kou en gaan daarom in de koelkast kapot.

Bron: Alle Batterijen, De Kantoorvakhandel. Beeld: iStock