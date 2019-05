Het mooie weer is begonnen, tijd om je tuin helemaal klaar te maken voor de zomer. Maak van je tuin, balkon of dakterras een beachclub met deze stoelen.

Relax op welk moment dan ook in je eigen strandstoel en ervaar ultieme rust. Zon, een drankje en een boek erbij.

Gespot op de Zomerweek

Je had ze misschien al gespot op de Libelle Zomerweek. Op het strand vond je deze gezellige strandstoelen van Kleurmeester. Of je nu voor een lekker ontspanmoment wil gaan of je tuin een tropische boost wil geven, deze strandstoelen geven elke plek direct dat gevoel.

Daarnaast wil het oog ook wat! De stoelen hebben allemaal een vrolijk gekleurd streepje dat een leuk kleuraccent aan je tuin geeft. Daarnaast kun je de stoelen ook nog eens makkelijk meenemen naar het strand.

Beeld: kleurmeester.nl