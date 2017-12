Beautytrend: déze wenkbrauwen zijn het helemaal voor de feestdagen

Net wanneer je denkt dat je alle wenkbrauw-trends wel hebt gezien, komt deze Canadese vlogger met de gekste trend van het jaar.

“Waarom stoppen bij een kersttrui? Je kunt kerstvreugde ook verspreiden met je gezicht”, schrijft Taylor op haar Instagram.

Wat vaseline en een borsteltje

Met wat vaseline en een wenkbrauwborsteltje maakte Taylor een kerstboom van haar wenkbrauwen. Vervolgens versierde ze haar kleine ‘boompjes’ met plakdiamantjes en -sterretjes.

Dus: All I want for Christmas… zijn deze kerstboom-wenkbrauwen?!

Christmas Tree Eyebrows are here. Why stop at your sweater? Spread Christmas joy via your face. 🎄✨😏 #ChristmasTreeEyebrows (See full video on my YouTube channel) Een bericht gedeeld door Taylor R (@taytay_xx) op 5 Dec 2017 om 6:57 PST

