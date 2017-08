Dit is waarom je 's ochtends je bed juist niét moet opmaken

Voor je gezondheid is het beter je bed ‘s ochtends niet op te maken, maar juist open te slaan. Scheelt weer kostbare minuten in de morgen…

‘s Nachts verliezen we namelijk huiddeeltjes waar kleine organismen (lees: huisstofmijt) zich tegoed aan doen. Huisstofmijt is verzot op menselijke huidcellen en overleeft extra goed in een warm, vochtig bed. Omdat je ook nog een liter vocht per nacht verliest, is je bed helemaal een feestje voor de vieze beestjes.

Lucht

Als je je bed opmaakt en dus ‘dichtslaat’ kunnen ze daar de hele dag comfortabel mee doorgaan. Je bed openslaan, een raam openzetten en licht toelaten zorgt er juist voor dat de mijtjes uitdrogen en doodgaan.

Een beter excuus om je bed niet op te maken is er niet, toch?

Zin om je bed te verschonen na al deze vieze praat over huisstofmijt? In het filmpje hierboven zie je hoe je dat supersnel doet.

