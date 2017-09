Met beddengoed in déze kleur slaap je het lekkerst

Ben je toe aan een goede en lange nachtrust? Check dan eens je beddengoed.

Of vooral: check de kleur. Volgens slaapexpert Steve Norma maken de kleuren van je slaapkamer uit voor je nachtrust.

Lekker licht en fris

Zo zou blauw een goede kleur zijn voor een slaapkamer: dit kalmeert lichaam en geest. Zeker zee-, zacht- of lichtblauw heeft een goede werking op ons. En dat blauw een goede kleur is, geldt niet alleen voor de muren of de spulletjes in de kamer. Nee: blauw beddengoed is een uitstekend idee voor iedereen die lekker rustig in slaap wil vallen.

Daarnaast kun je het beste kiezen voor een effen kleur blauw. Beddengoed in deze kleur waar veel patroontjes op zitten werkt alweer minder goed. Als je teveel afleiding hebt in je slaapkamer door bijvoorbeeld drukke patronen en figuurtjes en overvolle nachtkastjes, dan kan dat je nachtrust verstoren.

Bron: Byrdie. Beeld: iStock