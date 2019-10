Dit bedrag bespaar je per jaar als je 1 ruimte in huis niet verwarmt

Een warm huis is ontzettend lekker, zeker nu het buiten steeds kouder wordt. Maar al dat stoken is niet gratis.

Daarom kun je als je slim bent beter niet álle kamers in huis verwarmen. Als je kiest voor 1 kamer minder, dan scheelt je dat op jaarbasis al een hoop geld. Als je bijvoorbeeld je slaapkamer lekker koel laat en de verwarming daar uit draait, dan houd je aan het eind van het jaar zó 50 euro over.

Houd dan wel de deuren dicht naar de ruimtes die je niet verwarmt, anders stook je alsnog voor niets. Let er ook altijd op dat er geen gordijnen of kleding op de radiatoren liggen, anders kan de warme lucht niet goed verspreiden in huis en moet de ketel nog harder werken.

