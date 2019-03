Dít bedrag zou iedereen minimaal op zijn spaarrekening hebben moeten staan

Nederlanders zijn een spaarzaam volk, maar toch is het niet altijd even makkelijk om aan het eind van de maand niet stiekem wat geld van je spaarrekening terug te boeken. Daarbij is het handig om te weten hoeveel geld je achter de hand moet hebben.

Het NIBUD weet veel van geld en dus ook van spaargeld. Zij hebben berekend hoeveel spaargeld je achter de hand moet hebben op basis van jouw gezinssituatie voor onverwachte uitgaven. Over het algemeen is het advies om tien procent van het nettoloon apart te zetten op een spaarrekening. Dat is lang niet voor iedereen haalbaar, dus adviseert het NIBUD de volgende bedragen:

Alleenstaand – €3550

Echtpaar – €4000

Alleenstaande ouder met 1 kind – €3950

Alleenstaande ouder met 2 kinderen – €4350

Alleenstaande ouder met 3 kinderen – €4950

Alleenstaande ouder met 4 kinderen – €5350

Stel met 1 kind – €4400

Stel met 2 kinderen – €5000

Stel met 3 kinderen – €5400

Stel met 4 kinderen – €5900

Buffer

Deze bedragen zijn vastgesteld om een buffer op te bouwen om onverwachte uitgaven te kunnen opvangen. Denk aan een nieuwe wasmachine of een reparatie van je auto. Sparen voor de studie van de kinderen of pensioen is hier nog niet in meegenomen.

Bron: Geld.nl. Beeld: iStock